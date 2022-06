10:01

Ya es oficial. El Ministerio de Industria ha registrado el PERTE que financiará la primera fase de la gigafactoria de baterías para coches en Navalmoral de la Mata. 1.000 millones de euros de inversión y 3.000 empleos. El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha dicho que hoy comienza un nuevo tiempo para Extremadura... La Cámara de Comercio de Cáceres ha calificado de éxito que la gigafactoría de baterías de litio vaya a Navalmoral de la Mata. También la considera una gran noticia para todo el territorio cacereño, por la inversión y los empleos previstos.... En Twitter, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "magnífico para Extremadura" el proyecto de la "gran" planta de baterías anunciado para Navalmoral de la Mata ... El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha felicitado a Navalmoral de la Mata, por la gigafactoría de baterías de litio. Sobre si eso afecta de alguna manera al proyecto minero en Valdeflórez, Salaya ha recordado que solo está presentado el que se planteaba a cielo abierto, que fue rechazado. Dice también que si finalmente la empresa presenta el proycto de mina subterránea, tendrá que ofrecer a los cacereños proyectos atractivos... Esta mañana reunión de sindicatos del campo y empresarios, con mediación de la Junta, para intentar desbloquear la negociación del convenio colectivo. Todas las partes hablan de avances importantes y paz social. Se deconvoca la huelga prevista para el 8, 9 y 10 de junio. Los sindicatos presentarán el martes un documento para acercar posturas..... El Partido Popular de Extremadura celebrará su congreso regional el sábado, 16 de julio. En él se elegirá al nuevo presidente. José Antonio Monago no se presentará a la reelección...... Último día de huelga de los trabajadores de Correos. Hoy se han concentrado frente al Edificio Múltiple de Cáceres.Los sindicatos señalan que la gestión del presidente, Juan Manuel Serrano, se basa en la privatización y que las oposiciones previstas no podrán paliar la falta de personal. Además, aseguran que no se garantiza una buena calidad del servicio y que la compañía está en riesgo de quiebra técnica.... Los profesionales sanitarios podrán jubilarse a los 67 años, si lo desean, incluso podrán pedir una prórroga de 3 años más, hasta los 70. Lo permite la renovación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES..... El Partido Popular exige al SES una solución urgente a las necesidades del Hospital de Llerena.. Mientras, el consejero de Sanidad , José María Vergeles niega que se estén "desmantelando" los servicios del hospital de Llerena y asegura que la Junta asumirá los compromisos adquiridos con este área de salud cuando las circunstancias lo permitan..... Un hombre de 45 años ha fallecido este viernes en un accidente con un tractor, en Peraleda del Zaucejo.... Deportes... baloncesto... a las 9 de esta noche en el Pabellón Multiusos Cáceres-Lérida.... tercer partido. Si los cacereños ganan se iría a un cuarto. Si no, eliminados..... Joaquín Parra firmará la venta del CD Badajoz el próximo 14 de junio, a partir de lo cual sus actuales gestores esperan afrontar una temporada saneada e ilusionante. Lo ha confirmado el cabeza visible del conjunto blanquinegro, Luis Oliver.... Rosa López y Javiera Mena ponen este sábado el broche de oro a la undécima edición de la fiesta de 'Los Palomos'.









.