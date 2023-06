14:53

La Asamblea de Extremadura celebrará los días 5 y 6 de julio el pleno de investidura del candidato socialista a la presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Necesita mayoría absoluta, con la que no cuenta, por lo que se volvería a repetir el proceso el sábado... Al PP esto no le ha gustado y acusa a la presidenta del Parlamento de plegarse al interés del PSOE... La Fiscalía Superior de Justicia de Extremadura pide prisión permanente revisable para el autor del asesinato de Manuela Chavero, vecina de Monesterio, ocurrido en 2016. Los restos restos no fueron hallados hasta 2020, y desde ese año, el acusado se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza... La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a tres menores, tras tener conocimiento de una presunta agresión sexual a tres chicas, también menores, del colegio Virgen de Guadalupe de la capital pacense... La Asociación Acoso Escolar de Cáceres (Acoes) ha denunciado un caso de bullying a una niña de 1º de la ESO en el colegio San Antonio de Cáceres... El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba una línea de subvenciones para la promoción de la autonomía y la plena inclusión social de pacientes con discapacidad y trastorno mental grave... En Cáceres y Badajoz, este miércoles se han celebrado sendas concentraciones, convocadas por el Consejo General de la Abogacía Española para reclamar la reactivación de la Justicia.