El paro bajó en 12.200 personas en el segundo semestre según la EPA... El PP saca adelante en la Asamblea que los altos cargos de la Junta no tengan que comparecer antes de tomar posesión... Medicina no tendrá incrementos de plazas el próximo curso... Simulacro de accidente acuático y de tráfico en el pantano de Orellana... Vecinos de cuatro pueblos de la Diócesis de Coria-Cáceres protestan ante el Obispado para que no trasladen a su párroco... El Refugio de Animales de Plasencia supera el límite de su capacidad... Los Niños de los Ojos Rojos actúa esta noche en el Concierto del Pedrilla de Cáceres.