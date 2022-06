Extremadura Informativos Informativo Extremadura Mañana - 20/06/22 14:59 Esta semana está previsto que sindicatos y patronal agraria ratifiquen el acuerdo sobre el convenio del campo... Los titulares de granjas de conejos y pollos tienen hasta el 23 de junio para presentar la declaración responsable con el fin de poder acceder a la ayuda excepcional de adaptación que la Junta concederá para para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania... El Valle del Jerte ya está en plena campaña de picotas... El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, está citado esta mañana en el Tribunal Supremo para declarar de manera voluntaria sobre contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo... El fin de semana nos deja dos fallecidos y varios heridos en las carreteras extremeñas... Desde hoy ya no es obligatoria la mascarilla entre los funcionarios de la Junta. Más opciones

