Extremadura Informativos Informativo Extremadura Mañana - 17/06/22 14:55 CCOO y UGT desconvocan la huelga del campo... El tren de altas prestaciones se inaugurará el mes que viene... La Junta presentará un recurso de alzada contra la Declaración de Impacto Ambiental negativa del aeródromo de Cáceres... El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía que se va a construir en Cáceres abrirá sus puertas a finales de 2023... El 93,57 % de los estudiantes extremeños han aprobado la EBAU, es inferior al porcentaje de aprobados de 2021: 96,04%... Esta noche arranca la Feria de Badajoz... Caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Extremadura. Más opciones

