Los embalses extremeños de la cuenca del Guadiana están al 32% de su capacidad y los del Tajo están al 82%... Las familias de los colegios públicos ya no pagan comedores escolares ni aulas manitales de sus hijos pero la de los concertados sí... Los médicos de Atención Primaria ya no van a hacer los partes de baja a pacientes que no han atendido... El DOE ha publicado el decreto que declara proyecto empresarial de interés autonómico a la fábrica de diamantes de Trujillo... Julia Noriega y Enrique Treviño ganan para RNE Extremadura el segundo premio Antonio Montero de Periodismo que otorga la Archidiócesis de Mérida Badajoz por un reportaje sobre el cáncer... Fallece el escritor Domingo Frades Gaspar... Esta noche Cacereño-Coria.