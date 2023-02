14:57

El Servicio Extremeño de Salud comenzará a contratar desde hoy mismo a los 400 trabajadores que pretende incorporar a corto plazo, la mayoría de ellos personal sanitario. El objetivo es reforzar la plantilla de centros de salud y hospitales... El Ministerio de Educación se va a reunir mañana con las comunidades autónomas para definir la nueva EBAU.Los alumnos ya no tendrán que demostrar conocimientos sino competencias para aplicarlas a la vida real.... El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado no admitir a trámite el incidente de recusación presentado por los ayuntamientos cacereños de El Gordo y Berrocalejo contra el magistrado Ricardo Enríquez Sancho en el recurso de amparo interpuesto en relación con el complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas... El Ministerio de Vivienda firma 16 acuerdos con 7 comunidades autónomas para edificar 688 viviendas de obra nueva y rehabilitar 952. En Extremadura se impulsará la promoción de 131 de protección pública, energéticamente eficientes. Se destinarán a alquiler asequible en Cáceres, Mérida y Montijo... El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alburquerque, Jesús Martín, abandona el partido. Dice que ya no se siente representado.