La Junta de Extremadura ha señalado que no valorará el nuevo proyecto de mina subterránea en Cáceres hasta que no haya un registro público del mismo. La empresa promotora del proyecto dice que no puede garantizar que la gigafactoría de Navalmoral se vaya a abastecer del litio cacereño pero que "sería lo más lógico".

La Junta de Extremadura autoriza el abatimiento de jabalíes mediante arqueros en la zona urbana de Cáceres. Además, se mantienen la colocación de trampas en la sierra de La Mosca y de maíz y mantener jaulas a modo preventivo.

Hoy comienza en Cáceres la trigésimo tercera edición del Festival de teatro Clásico. Se prolongará hasta el 26 de junio con la representación de 19 obras. El certamen arranca con el estreno de una versión de "Los Tres Mosqueteros".