15:06

El Ministerio de Industria podría hacer pública la lista de proyectos de admitidos en el PERTE del vehículo eléctrico; una lista en la que no está el proyecto de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata.

10 parques de Cáceres perimetrados han sido declarados "Espacios Libres de Humo". En 8 de ellos, ya están colocadas las placas que recomiendan no fumar. Se trata de una medida que no es coercitiva, ya que la prohibición de fumar no tiene sustento legal a día de hoy.

Hoy jueves arranca Extremúsika en Cáceres. El festival, que lleva sin celebrarse desde 2019, espera reunir a unas 60.000 personas que podrán disfrutar de unas 60 bandas y artistas.