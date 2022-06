14:57

Renfe ha comunicado que el tren de altas prestaciones no tendrá parada en Plasencia pero sí en Monfragüe. Aún así la compañía dice que Plasencia es una de las ciudades más favorecidas por la nueva línea porque se aumentarán las conexiones directas y enlaces con la capital del Jerte... El alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, niega este beneficio y Por eso va a convocar esta misma semana al colectivo empresarial y vecinal para decidir qué medidas de presión se van a tomar... Un juez archiva la querella interpuesta por Abogados Cristianos contra el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, por su presunta vinculación entre la concesión de subvenciones y la retirada de las cruces de los pueblos... Extremadura New Energies, la empresa promotora de la mina de litio en Cáceres, patrocinará durante dos años al Cáceres Patrimonio de la Humanidad... Miajadas acogerá una de las mayores fábricas de producción y transformación de almendras, de la mano de Iberian Smart Financial Agro... Agentes de la Policia Nacional de las Comisarías de Cáceres y Plasencia han conseguido desmantelar una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico, distribución y elaboracion de drogas de diseño.