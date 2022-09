15:08

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho, sobre la petición del PSOE extremeño de que se alargue la vida a la Central Nuclear de Almaraz, que no tiene "la menor duda" de que sus compañeros cierran filas con un programa nacional que apuesta por la transformación del sistema energético... El Consejo de Gobierno ha acordado declarar Zona de Actuación Urgente los terrenos forestales afectados por el fuego del pasado 10 de agosto en varios municipios de la Sierra de Gata... Cáceres y Plasencia se suman a la Semana de la Movilidad Sostenible... El Ayuntamiento de Cáceres junto con la Fundación Santa María la Real, pone en marcha una nueva Lanzadera de Empleo en la ciudad para 19 mujeres desempleadas... Ya está en marcha la aplicación para dispositivos móviles "Destino Plasencia", una herramienta que, entre otros, facilita los sistemas de información de aparcamientos y de transporte público... 'Conéctate' es el nombre del nuevo proyecto que nace en Riolobos para luchar contra la despoblación y garantizar el cuidado de las personas mayores en sus domicilios para no tener que ser trasladas a centros residenciales si no lo desean... El recinto hípico de Cáceres acoge hoy el Urban Fest San Miguel 2022.