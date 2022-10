14:57

El norte de la provincia de Cáceres continúa hoy en alerta amarilla por lluvias.

La Junta de Extremadura va a aportar casi 1,3 millones de euros a las diputaciones de Cáceres y Badajoz, para contribuir a sus planes de lucha contra la exclusión financiera.

La Plataforma Salvemos La Montaña reclama a los concejales cacereños que no se dejen engañar por el nuevo proyecto de mina subterránea que propone Extremadura New Energies.

La Guardia Civil detiene a tres personas, que operaban en Cáceres, como supuestas autoras de los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal de dinero de la Federación Extremeña de Atletismo.

Hoy comienza la 30ª edición del Certamen Nacional de Teatro Amateur "Raúl Moreno Molero" de Torrejoncillo.

Cáceres acoge este fin de semana el evento "City of Dragons", que reúne a los mayores expertos nacionales e internacionales en la serie "Juego de Tronos".