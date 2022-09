15:02

Una persona fallece tras ser atropellada por el Intercity Badajoz-Madrid... La Empresa Extremadura New Energies ha puesto en marcha su Academia en la que formará a los trabajadores de las plantas de procesados del litio en la región... El Rey Felipe VI inaugurará el 3 de octubre en Cáceres el XXV Congreso de la Empresa Familiar... Cáceres acogerá un año más, la tercera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Biociencias... La Guardia Civil detiene a 4 personas por robar frutas y verduras valoradas en más de 1.100 euros en una finca agrícola de Miajadas... Este martes se va a celebrar en la Audiencia Provincial de Cáceres el juicio contra 5 alcaldes y exalcaldes de municipios del Valle del Jerte, por permitir el vertido de cerezas no aptas para el consumo en zonas no autorizadas... Cabezuela del Valle celebra el próximo fin de semana la sexta edición de FEST CAM, el Festival de Cultura y Artes en Movimiento del Valle del Jerte.