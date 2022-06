Extremadura Informativos Informativo Cáceres - 17/06/22 14:59 El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía que se va a construir en Cáceres abrirá sus puertas a finales de 2023... El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara dice que la gigafactoría de Navalmoral no está motivada por los proyectos mineros... Podemos reitera su rechazo a cualquier explotación minera como la de litio en Valdeflores... La Junta de Extremadura presentará recurso de alzada contra la Declaración de Impacto Ambiental negativa del aeródromo de Cáceres... Cáceres contará con una nueva superficie comercial ubicada en el Nuevo Cáceres... Recuperan en el embalse de Valdecañas una escultua de piedra de verraco en una singular posición de ataque... El campeón Olimpico de Escalada en Tokio, el cacereño, Alberto Ginés, será nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Cáceres... Continua este viernes en Cáceres el Festival de Teatro Clásico. 'El diablo cojuelo' es la función de hoy. Más opciones

