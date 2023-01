15:13

La gigafactoría de Navalmoral de la Mata no ha recibido alegaciones medioambientales... La Junta de Extremadura afirma que la instalación tanto de la estatua de Buda como del pabellón nepalí de la Expo de Milán no requieren revisión de la ZEPA de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes... La Audiencia Provincial de Cáceres condena a 3 años de cárcel y a pagar una indenmización de 150.000 euros al hombre que vendió cocaina adulterada que causó la muerte a una persona en Coria y nueve intoxicaciones... También La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a seis años, cinco meses y un día de prisión a un exconcejal del Ayuntamiento de Tiétar por intentar atropellar con su coche al alcalde del municipio... La Guardia Civil interviene más de media tonelada de polen de hachís en un vehículo en la A-66, cerca de la ciudad de Cáceres. Es la mayor incautación en Extremadura en los últimos 10 años... El vecino de La Cumbre, que fue hallado muerto en el río Gibranzos tras varios días desaparecido, no falleció por una causa violenta... El Ayuntamiento de Cáceres ha adjudicado el proyecto de construcción del futuro Centro Cívico de la barriada de Cáceres El Viejo... El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto el plazo para participar en el concurso de Carnaval de este año que se celebrará el próximo 18 de febrero. La inscripción está abierta hasta el 31 de enero.