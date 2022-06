15:00

Navalmoral de la Mata se prepara para acoger la gigafactoría de baterías. Ahora se abre un período de tramitación para que en 2025 pueda estar en funcionamiento.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, señala que el equipo de gobierno no valorará el nuevo proyecto de mina subterránea hasta que los promotores no lo presenten. La Plataforma Salvemos la Montaña espera que el alcalde no esté cambiando de opinión sobre este asunto.

126 refugiados han llegado a la provincia de Cáceres en solo 4 meses. La mayoría vienen de Ucrania, aunque también proceden de otros países, como Colombia, Honduras o Venezuela.

Los campos de fútbol municipales de Navalmoral de la Mata acogerán entre el 18 y el 22 de julio el Campus Experience de la Fundación Real Madrid.