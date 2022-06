Extremadura Informativos Informativo Badajoz Mañana - 28/06/22 15:02 En Badajoz, Mérida, Zafra y Llerena se concentraron este lunes decenas de personas para protestar por la tragedia ocurrida en la valla de Melilla. Critica la intervención de la gendarmería marroquí, que consideran desmesurada y lamentan la pasividad, dicen del gobierno de España. La Audiencia Nacional de Badajoz absuelve al alcalde de Montijo de un presunto delito de prevaricación administrativa, al entender que no hubo irregularidades en la contratación de 6 personas entre 2017 y 2019 de forma arbitraria. Ocho personas resultaron heridas en la tarde de este lunes en un accidente múltiple en un cruce que une Valdivia y Zurbarán junto a la N-430. Hablamos de la necesidad de referentes LGTBI en el deporte con Beatriz Orellana, Clara Pascual, Ventura Sosa y el entrenador del equipo de fútbol sala de Vivares, Jonhatan Montalvo. Más opciones

