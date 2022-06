Extremadura Informativos Informativo Badajoz - 20/06/22 15:05 Informativo Badajoz - 20/06/22 Resumen de la actualidad informativa de la provincia de Badajoz, presentado por Rocío Prada García... Esta semana está previsto que sindicatos y patronal agraria ratifiquen el acuerdo al que llegaron en la madrugada del viernes, en Mérida, y que supuso la desconvocatoria de la huelga de 3 días que estaba en marcha... La Junta ha anunciado que las obras para mejorar y acondicionar la carretera de acceso al aeropuerto de Badajoz saldrán a licitación próximamente, por un importe de 10,4 millones de euros... Más opciones

