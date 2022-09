11:14

En Extremadura contamos con investigadores muy brillantes. Algunos no superan la treintena y ya han ganado premios como el que otorga el INUBE (Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura). No son famosos, pero deberían serlo porque sus trabajos van a mejorar la vida de muchas personas. Claudia Rejano Gordillo (Santa Marta de los Barros) se ha llevado el premio "a la Mejor Tesis Doctoral". Investiga una proteína que puede regenerar el hígado y ayudar a pacientes de esclerosis múltiple. Juan Manuel Casares (Aldea del Cano) ha ganado el premio "fin de master". Experimenta con biomateriales para prótesis que sean absorbibles y no generen toxicidad dentro del cuerpo.