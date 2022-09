10:26

"Cuando vas a reclamar, te dicen que hay mucha lista de espera. Si no me ponen el reservorio, no me pueden poner la quimio. Si no me puedo poner la quimio, el cáncer mata, porque no espera. ¿Tan difícil es entender la prioridad y urgencia de los pacientes". Es el mensaje que hace unos días ponía en redes sociales Estela Carballo (Mérida), paciente de cáncer de ovarios, en estadio IV. No es la primera vez que sufre demoras en el año y medio que lleva de tratamiento. Después de varias quejas en el servicio de atención al paciente del hospital, ésta vez ha decidido denunciar el tema en redes sociales.