09:45

Alquilar un piso es una tarea sumamente difícil, sobre todo cuando eres estudiante. Inma Rodríguez tiene el problema en casa. Su hijo Joaquín ha decidido estudiar Preimpresión en Don Benito. En todos los pisos, siempre la misma exigencia: "sólo quieren chicas". "¿Los chicos no tienen derecho o qué?". Lleva un mes buscando y sigue sin encontrar nada. "Al final tendré que renunciar a la matrícula". El problema no es exclusivo de Don Benito. En Mérida, en el campus universitario, vemos otros casos similares. Como el de Alejandro e Inés, estudiantes de Enfermería. "Nos meten en el mismo saco, y no todos somos irresponsables". Preguntamos en una inmobiliaria, en Exclusivas Juan Antonio. Me atiende una de las responsables, Mónica López: "No tenemos nada para estudiantes. Hay pocos pisos en alquiler y los caseros prefieren otros inquilinos, de los jóvenes no se fían".