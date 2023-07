15:21

Mercedes Morán, Elena Manzano y Sara García Espada, respectivamente, dejan su escaño en la Asamblea de Extremadura. Lo hacen para poder dedicarse plenamente a sus consejerías al frente de Agricultura, Hacienda y Salud, respectivamente..... La Guardia Civil localiza 94 kilos de cogollos de marihuana en un coche accidentado en la Autovía A-5 cerca de Trujillo...... La Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz consigue fabricar parches cardiacos y válvulas aórticas, con ayuda de una impresora 3D y tintas que contienen células biológicas..... La Asociación Empresarial Impulso pone en marcha dos cursos dirigidos a bares, restaurantes y comercios tradicionales de Mérida..... La ONCE concede sus 'premio solidarios Extremadura 2023'..... La perrera municipal de Plasencia está saturada. No dan abasto y, por eso, han decidido no admitir más animales en el centro. Sólo atienden casos urgentes..... Este fin de semana, Miajadas celebra la quinta edición de su Feria Agroalimentaria..... El Festival de Regina sube este sábado el telón. Lo hace con la obra Lisístrata de Aristófanes.