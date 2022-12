25:11

Abre al tráfico la autovía EXA1 tras la colisión de 12 vehículos, a la altura en Galisteo Ha habido un choque múltiple y una colisión en cadena. Se cree que la densa niebla en la zona ha causado el siniestro.... Un incendio en una vivienda en Miajadas deja un fallecido y dos heridos leves. Y no ha sido el único suceso de las últimas horas. 'Operación Kirae'. La Guardia Civil desmantela una organización criminal que usaba tarjetas de repostaje de combustible obtenidas de manera fraudulenta..... El Diario Oficial de Extremadura publica este miércoles la convocatoria de 3.193 plazas de personal funcionario y laboral. Plazas que corresponden al proceso de estabilización del empleo público..... El Ministerio de Agricultura limita las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo para cava en Extremadura. Lo recoge este miércoles el BOE. La Junta de Extremadura y algunas organizaciones agrarias ya han anunciado que presentarán alegaciones..... Junta de Extremadura y Comunidades de Regantes han hecho balance del año. De los 55 millones de euros destinados a obras de modernización en los canales, ya se han ejecutado más de 30..... Y buenas noticias para los agricultores... Después de las lluvias de las últimas semanas, los embalses de la cuenca del Guadiana, han mejorado bastante.... Mientras, el Ayuntamiento de Cáceres ha vuelto a abrir esta mañana una de las compuertas del embalse del Guadiloba. Estaba al 88,5 % de capacidad. Es la cuarta vez que se hace en lo que va de diciembre.... Extremadura asumirá el 20% de descuento en el transporte público para el próximo año..... En Badajoz, el Partido Popular ha celebrado esta mañana su tradicional desayuno navideño. En él se han referido a las próximas elecciones. Aseguran que tienen datos internos que avalan un cambio de gobierno..... Estamos en los días de mayor consumo del año. Pero ¿dónde compramos? Según la UCE, lo hacemos en primer lugar en los supermercados. El pequeño comercio queda relegado a un lugar residual.... Tras la Navidad y el paso de Papá Noél, llegan las devoluciones. Y es que, a veces, no se acierta con los regalos. Aunque, parece que éste no es el caso de los extremeños...... En Cáceres, la Asociacion de Amigos de la Ribera del Marco reclama al Ayuntamiento campañas de concienciación para que los vecinos no tiren toallitas al inodoro. La petición llega tras la aparición de cientos de ellas en el cauce de la Ribera..... Casar de Cáceres, primer municipio de Extremadura en realizar la recogida selectiva de residuos puerta a puerta.... "Cáceres, de cine". Así se llama la iniciativa de ayuntamiento cacereño para los turistas que quieren visitar los escenarios donde se han rodado sus películas y series favoritas.....El cantautor extremeño Luis Pastor, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.