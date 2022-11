44:28

Diversos actos han celebrado hoy en Extremadura el Día Internacional contra la violencia de género. Ha habido un acto institucional en el Parlamento y los principales Ayuntamientos han guardado un minuto de silencio por las víctimas.

El Grupo Industrial Envisión solicitará 115 millones de euros a la Junta de Extremadura en concepto de incentivos regionales para que la gigafactoría de baterías para coches eléctricos se ubique en Navalmoral de la Mata. Avisan que no empezarán la construcción si no se dan esos incentivos.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras no apoyan la huelga de médicos, convocada por el sindicato SIMEX. Señalan que primero hay que negociar.

Hoy es el día del maestro. La mejor docente de España es extremeña, de Medellín. Se llama Susana Díaz y ha ganado el premio Educa en la categoría de mejor profesor de secundaria.