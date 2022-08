25:11

La clausura de las fuentes en Cáceres logra poner fin a los contagios de legionella. En un comunicado, el SES asegura que que casi todos los análisis han sido negativos. Solo se han detectado altas concentraciones de la bacteria en el géiser del Parque del Rodeo. En cuanto a los afectados. Desde el 3 de agosto no se han registrado nuevos contagios..... El sindicato de enfermería SATSE denuncia la situación "insostenible" del Centro Residencial Los Pinos de Plasencia. Aseguran que no hay ningún turno de vacaciones cubierto..... Extremadura recibirá más de 43 millones de euros para la rehabilitación y construcción de viviendas eficientes energéticamente. Una cantidad que proviene de fondos europeos. El objetivo es reducir la huella de carbono..... Durante toda esta semana, la ciudad turca de Estambul, acoge el Congreso Internacional de Apicultura "Apimondia". Una cita a la que han asistido representantes de la Diputación de Cáceres y de la Cámara de Comercio de la ciudad. Lo hacen para poner en común los avances tecnológicos y las necesidades del sector apícola...... El 12 de septiembre se abre el plazo de inscripción para el próximo curso en la Universidad de Mayores... Actualmente, hay más de 2.000 alumnos. Esta mañana, en Mérida, la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura, ASAUMEX, ha organizado una mesa informativa......... Los Testigos de Jehová de Extremadura retoman el 1 de septiembre su predicación más característica: las visitas a los domicilios.... Llevan 30 meses sin poder realizarlas por la pandemia..... En Cáceres, las obras de restauración de la fachada principal del Convento de las Jerónimas finalizarán próximamente. Los trabajos se iniciaron en mayo, y han contado con una inversión de 80.000 euros del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica..... En Cáceres, las obras de restauración de la fachada principal del Convento de las Jerónimas finalizarán próximamente. Los trabajos se iniciaron en mayo, y han contado con una inversión de 80.000 euros del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica......... La firma Stradivarius, perteneciente al grupo Inditex, ha elegido Extremadura como escenario de su último anuncio. Ha rodado en Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres, en el mismo lugar donde Juego de Tronos grabó varias de escenas..... La casa más cara de Extremadura está en Malpartida de Plasencia. Cuesta 6 millones 600.000 euros y tiene 1.700 metros cuadrados. Lo destaca un informe del portal inmobiliario Idealista..... Rafa Nadal es el favorito de los extremeños para viajar en BlaBlaCar. El tenista aparece como número 1 en la encuesta que ha realizado la plataforma de viajes compartidos.... El verano ha llenado de vida los pueblos extremeños. Este año ha habido más afluencia que otros años. No sólo están llegando turistas, también personas que vienen a disfrutar de sus segundas residencias, muchas de las cuales han sido rehabilitadas tras la pandemia..... Montánchez ya está celebrando sus Encuentros. Lo hará hasta el domingo cuando finalice con la lucha medieval, el taller de esgrima y el pasacalles de fuegos druidas. Hasta entonces todavía quedan 3 días para disfrutar de música, teatro y gastronomía. Una programación para todos los gustos y edades..... En Los Santos de Maimona, Teatro Guirigai representa este viernes la comedia 'Libro de Buen Amor'.