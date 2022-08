25:07

El Consejo de Ministros aprueba este martes la declaración como zonas catastróficas todos los territorios que han sufrido grandes incendios este año. En Extremadura hay 3 zonas que podrían acceder estas ayudas: Hurdes, Gata y Miravete..... Uno de los factores que han influido en los incendios de este verano es que los montes no están limpios. Entre las causas destaca la desaparición de la ganadería extensiva de muchas zonas forestales..... La sequía también afecta a uno de los concursos con más solera de la región, "el de sandía y melón más gordos" de Villanueva de la Serena. Algunos agricultores han decidido no cultivar la variedad de fruta que habitualmente llevan al concurso por las altas necesidades de agua que requiere..... Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos. La sequía está dejando consecuencias devastadoras en los campos extremeños, sin embargo, también está sacando a relucir auténticos tesoros, que se encuentran bajo las aguas. El último, un proyectil de la Guerra Civil que se ha encontrado en el embalse de la Serena. Pero no es el único. El Dolmen de Guadalperal en el embalse de Valdecañas aflora cuando baja el nivel de las aguas.... En unos días comienza el nuevo curso escolar. Los alumnos de bachillerato podrán examinarse de la prueba de acceso a la Universidad con una asignatura suspensa. Es una de las nuevas medidas aprobada en Consejo de Gobierno de la Junta..... El Ayuntamiento de Mérida publica hoy el listado definitivo de ayudas para material escolar, en el que figuran 390 estudiantes. Cuentan con una ayuda de 70 euros máximo, que podrán canjear en 13 librerías y papelerías de la ciudad..... La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, ha mantenido este martes un encuentro con jóvenes en Cáceres. Haa insistitdo en que el cambio en la región pasa por poner en el centro a la juventud, cuya tasa de paro en Extremadura alcanza el 41%..... La Asociación de Familiares con Enfermos de Alzheimer de Extremadura contará con un nuevo vehículo adaptado. Una mejora que se produce gracias al convenio firmado con Fundaciones Ibercaja y Caja Badajoz..... Mañana miércoles se disputa el encuentro Barça-Manchester City. El partido se jugará a las nueve y media de la noche en el Camp Nou. El exfutbolista Juan Carlos Unzúe promueve una iniciativa para recaudar fondos para la investigación de la ELA. La apoyan asociaciones de toda España, también de Extremadura....... Accidente laboral en Navalvillar de Pela. Un hombre de 63 años fallece tras recibir el impacto de un objeto metálico en la cabeza, cuando trabajaba en un taller de la localidad pacense...... La nueva ley de Bienestar animal pone en peligro al sector cinegético. Así lo denuncian la Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan. Critican que el texto se haya redactado sin tener en cuenta las opiniones de expertos y del sector..... Felicísimo, un profesor de instituto de Moraleja, se llevó anoche 40.000 euros del programa 'La noche de los cazadores' de TVE. No sólo acertó las 5 preguntas iniciales, sino que también logró el reto de enfrentarse a 4 cazadores..... Este viernes en Arroyo de la luz, concierto de Luis Pastor.