Hace varios meses que no cae ni gota y la situación comienza a ser preocupante. En Mérida llovió por última vez el 28 de abril. Es el dato más extremo en nuestra región. En general, en Extremadura no se registran lluvias desde junio. Lo peor es que tampoco se esperan precipitaciones generalizadas en un futuro próximo...... Reunión esta mañana en Plasencia de la Junta con empresarios, grupos de accion local y mancomunidades de las zonas afectadas por los incendios. ¿El objetivo? Analizar el impacto que han tenido en el turismo..... La Guardia civil investiga a un hombre de 50 años como supuesto responsable de ocho incendios forestales declarados en junio y julio en Talayuela..... La Junta alerta: el riesgo de incendios "sigue siendo extremo" por el fuerte calor y la escasa humedad. Por ello, insiste en pedir precaución en los trabajos agrícolas y en actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios. Según la AEMET, la Siberia, las Vegas del Guadiana y toda la provincia de Cáceres están hoy en aviso amarillo por altas temperaturas..... En Twitter, el consejero de Sanidad alerta de que este verano hay más fallecidos por golpes de calor que por la covid.... El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el currículo y la ordenación de la ESO y del Bachillerato, en la región..... Las matriculaciones en la Universidad de Extremadura para el próximo curso van a buen ritmo. En el tercer llamamiento ya se ha llegado a cerca de 3.000 estudiantes matriculados. Las carreras más demandadas son las sanitarias. A ellas se unen otras como Criminología, Física y Matemáticas o Ingeniería Informática...... Los partidos políticos encaran el curso político con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Una fecha muy presente en sus mensajes y propuestas..... El 25% de los autónomos extremeños se jubilarán en los próximos años, según estimaciones de UPTA. Ante esta situación, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos apuesta por el impulso de la digitalización y la formación..... Los abandonos de mascotas aumentan cada verano de forma sistemática. Los refugios hacen su particular "agosto". Se llenan, se saturan y por eso, la adopción se vuelve, si cabe, más importante que en otras épocas del año. Por fortuna, cada vez hay más personas que se animan a adoptar, para ofrecer una nueva oportunidad a esos animales abandonados..... El torero cacereño EMILIO DE JUSTO reaparece, con puerta grande, en la Feria de Almería. Lo hace tras sufrir una gravísima cogida en la plaza de toros de Las Ventas el pasado domingo de Ramos. En Almería ha cortado tres orejas a los 'núñez del cuvillo´ en un mano a mano con el torero Roca Rey...... "Operación Mezquita". La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado al suministro de cocaína y heroína en Badajoz. Hay 4 detenidos, 2 de ellos han ingresado en prisión. También se han incautado más de 11 kilos de droga. Se trata de uno de los alijos más cuantiosos realizados en Badajoz en los últimos años.... Del 31 de agosto al 4 de septiembre se celebra la segunda edición del Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz. Además de conciertos, habrá concurso infantil y juvenil, y un campus de guitarrra..... Ara Malikian actuará el 29 de octubre en Mérida. También lo hará en noviembre en Cáceres, Badajoz y Plasencia.