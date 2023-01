44:43

La Junta de Extremadura anuncia la próxima autorización ambiental para la Gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata, que promueve el grupo Envisión. Ya ha finalizado el periodo de información pública, durante el cual no se han presentado alegaciones.

Visto para sentencia el recurso de la asociación Siempre Don Benito, contra el recuento de los votos de la consulta popular para la fusión entre Don Benito y Villanueva de Febrero de 2022. Dicen que, de haberse admitido como participantes los votos nulos, no se hubiera alcanzado el 66% requerido, sino el 65,97

Asaja y UPA convocan al sector apícola extremeño a una manifestación el 24 de enero en Mérida. Quieren pedir a la Junta que ayude al sector y que no lo excluya de las subvenciones otorgadas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania.