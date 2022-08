25:10

"El incendio de Santibáñez el Alto ha podido ser el gran incendio de la temporada". Así lo ha definido la directora general de Emergencias. El fuego comenzaba ayer por la tarde y a las pocas horas la Junta pedía ayuda a la UME, por el rápido avance de las llamas. En este momento continúa activo y en nivel 2 de peligrosidad.... No es el único incendio declarado en las últimas horas en Extremadura. En Puebla de Alcocer, en la comarca de la Siberia, la actuación de los medios de extinción han permitido declararlo como "estabilizado". Se desactiva por tanto el nivel 1 de peligrosidad. Ha quemado unas 50 hectáreas de alcornoque y olivar. Todo apunta a que el fuego ha sido intencionado.... El SES diagnostica 3 nuevos casos de legionela en Cáceres y comunica dos fallecidos, una mujer de 54 años y un hombre de 70, los dos con enfermedades oncológicas avanzadas. En total, en este momento hay 10 personas afectadas, 6 de las cuales permanecen hospitalizadas y 2 han recibido el alta. La Consejería de Sanidad insiste en que no se trata de un brote..... Los regantes de la comunidad del Alagón se quejan de recortes de agua con la campaña avanzada. Una situación, dicen, que les deja muy poco margen de maniobra..... La Playa de los Calicantos, en Casas de Don Pedro, cerca de cerrar por el bajo nivel de agua. También porque se encuentra repleta de algas. Una mala noticia para esta localidad pacense que celebraba su primer verano con bandera azul..... El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se ha reunido con los agentes sociales y económicos de la región para analizar las medidas del Plan de Ahorro Energético. Trabaja en una orden para coordinar las medidas. No descarta conceder ayudas a las Pymes para los sistemas de cierre y climatización...... El Ayuntamiento de Valdefuentes ofrece a la Junta de Extremadura terrenos municipales para la construcción del aédrodromo de Cáceres. El Consistorio afirma que se trata de un lugar idóneo, que ayudaría a la revitalización de la comarca..... La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para encontrar a una peligrosa pareja que presuntamente habría atracado varias estaciones de servicio. Una de ellas en Badajoz, la gasolinera de la estación de autobuses...... En Badajoz, vuelve la Noche en Blanco. Será el primer sábado de septiembre. Se han programado más de 100 actividades.... Y os adelantamos un plan para refrescarse mañana en Villanueva de la Serena: la fiesta del agua. Otro año más, rampas resbaladizas, hinchables en las piscinas, talleres de globo y, por supuesto, la fiesta de la espuma.... Buena acogida anoche en el teatro romano de Mérida del estreno del 'El aroma de Roma', un musical al estilo Broadway, de Woody Aragón y los hermanos Lancha..... Nos situamos en Coria, allí están celebrando su Jueves Turístico, este año con una novedad: '¡Sentir de la Historia! VETONES'. Se trata de una teatralización de calle para divulgar la historia de la ciudad.... Soraya Arnelas visita hoy Las Hurdes para apoyar a la comarca después de los incendios del pasado mes. La cantante extremeña recuerda que el fuego afectó al 5 por ciento de la zona. Por eso anima a los turistas a que visiten este espacio natural que define como "verde y resplandeciente"..... 'Mercado de amores' y 'Los Dioses y Dios' son dos de las obras que podrán ver en Cáparra, la extensión del Festival de Teatro Clásico de Mérida en la pronvincia de Cáceres. Comienza esta misma noche.