Bajar la nota de corte de Medicina en la prueba de Acceso a la Universidad, en la EBAU... Es una posibilidad que lanza la Junta de Extremadura, para paliar la falta de sanitarios en la región y en todo el país..... La Junta no renuncia a que en 2023 lleguen a Extremadura "algunos" de los 519 trenes encargados por Renfe...... El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, reclama al presidente de la Junta de Extremadura que "se plante de una vez por todas" ante Renfe y reclame los nuevos trenes que prometió que tendría la región para 2023 y que ahora la compañía ferroviaria no garantiza para esa fecha..... Por su parte, la presidenta del PP extremeño asegua que "El anuncio de nuevos trenes en Extremadura es una promesa que acabará en la basura".... La Policía Nacional detiene en Mérida a dos jóvenes, por robar cable de las catenarias de la línea Puertollano-Mérida, que provocó restrasos en el tren. Los ladrones, de 21 y 24 años, causaron daños por valor de 300.000 euros, y pusieron en peligro la ciculación de los trenes.... Consejo de Gobierno. Se aprueba por más de un millon y medio de euros la ampliación de la ronda sur de Badajoz y la ronda sureste de Cáceres. Otro de los acuerdos destacados es la colaboración público-privada para los proyectos de almacenamiento energético..... La Unión se manifestará en enero si la Junta no convoca ayudas para apicultores y olivareros antes de final de año. Lo ha anunciado su presidente, Luis Cortés. Asegura que ambos cultivos lo están pasando mal. Las movilizaciones podrían comenzar en AGROEXPO... El Pimentón de la Vera se encuentra en la última fase de elaboración: el de la molienda. La Denominación de Origen ya alcanza los 4 millones de kilos de producción. El 30% se vende fuera de España.... El turismo gastronómico extremeño está en auge. De hecho ha crecido un 20% el número de empresas adheridas a Rutas Gastronómicas, como la 'del Vino', la 'del Ibérico Dehesa', la 'del Queso', y la 'del Aceite'.... Un detenido en Hervás por una supuesta estafa de 20.000 euros en la compra de 223 ovejas.... FEAFES ZAFRA pone voz a mujeres rurales con problemas de salud mental. Lo hace con 'Relatoras de futuro', un programa de podcasts, en el que ellas mismas cuentan cómo afrontan su discapacidad desde un pueblo.... Las obras de la plaza de las Concepcionistas de Mérida han protagonizado la Comisión de Cultura de este miércoles.... El alcalde de Cáceres ha informado sobre el viaje a Bután que una delegación extremeña ha realizado en los últimos días, para hablar del complejo budista en la ciudad. ... Jarandilla de la Vera vive hoy el día grande de su tradicional fiesta de Los Escobazos..... Mientras, Torrejoncillo se prepara para celebrar esta noche La Encamisá, también en honor a la Inmaculada Concepción.