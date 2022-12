25:06

El personal de Enfermería de la UCI del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres denuncia que se encuentra desbordado de trabajo..... El Sindicato Médico SIMEX, plantea paros en sanidad el 23 y el 30 de diciembre, también el 5 de enero.... Los partidos políticos de la región han hablado de esa huelga de médicos.... El Partido Popular acusa a la Junta de Extremadura de no ejecutar los proyectos del programa de Carreteras para este año. Lo ha denunciado en la Comisión de Movilidad..... Con la campaña de aceituna en marcha... Asaja Extremadura augura una producción "irrisoria". Su presidente Ángel García, lo achaca a la escasez de lluvias de los últimos meses. No cree que se llegue ni a 25 mil toneladas de aceite. El año pasado se alcanzaron casi 105 mil...... Extremadura cerrará 2022 con un déficit del 1,1% del PIB. Es la previsión de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada..... Nace la Asociación de Equipos Directivos Docentes de Extremadura, para contribuir a mejorar la educación pública. Lo forman un centenar de cargos directivos de centros públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Ya han solicitado una reunión con la consejera de Educación. Se quejan de exceso de burocracia y de responsabilidad. También de la falta de personal auxiliar..... Las cenas de empresa llenan los restaurantes extremeños. En este momento, la ocupación se sitúa en torno al 80%, según FEXBARES..... Los Voluntarios de Mérida reivindican su labor social con un acto que tendrá lugar a las cinco de esta tade en Plaza de España. Lo hacen con motivo de Día Internacional del Voluntariado..... Estamos en los días de mayor consumismo del año. Frente al derroche, organizaciones como Campamento Dignidad nos recuerdan que hay personas que no tienen para comer tres veces al día. Críticas también al gasto que muchos ayuntamientos desembolsan con el alumbrado extraordinario de Navidad..... Por tercer año consecutivo, Mérida pone en marcha el dispositivo "Ola de frío" para personas sin hogar. Está situado en la calle Suárez Somonte, donde se ofrece servicio de ropero, ducha, lavandería, cena, desayuno y pernocta. Todo en coordinación con el comedor social 'Beato Padre Cristóbal' y con Cáritas Diocesana. Hay 20 plazas.... La Guardia Civil desactiva una granada de mortero en una explotación agrícola de Almendralejo..... Se necesitan donantes de sangre. El Banco de Sangre de Extremadura hace un llamamiento urgente. Aseguran que las reservas están bajo mínimos, sobre todo las de los grupos A negativo y 0 negativo..... Eso espera también la policía local de Plasencia, que anuncia que se apuntarán a donar sangre. Lo harán el próximo 15 de diciembre, en la jefatura de Policía Local.... Don Benito y Villanueva de la Serena dan un nuevo paso en la fusión. Esta vez en la cultura. Las dos localidades van a celebrar de forma conjunta el primer Festival de Teatro Musical Vegas Altas. Será del 3 de marzo al 1 de abril.