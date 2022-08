25:00

Las restricciones por la sequía ya afectan a más de 100.000 extremeños. La peor parte se la lleva la comarca de Tentudía, donde, si nada lo remedia, en unos días habrá cortes de agua en las viviendas habituales..... La sequía ha obligado a la Diputación de Cáceres a suministrar agua mediante camiones cisterna a 7 localidades de la provincia. Además, se han construido tres pozos de emergencia. La Corporación cree que la situación será peor en septiembre..... En la provincia de Cáceres, la falta de agua comienza a notarse en el abastecimiento de muchos pueblos, que en verano triplican su población. En algunosya han comenzado las restricciones y otros están siendo abastecidos por camiones cisterna..... El consejero de Sanidad alerta de que "la calidad del agua para el consumo humano comienza a preocupar". Por otra parte, pide que tengamos máxima protección con el calor. Vergeles recuerda que en lo que va de este verano ya han fallecido más extremeños por golpe de calor "que en otros veranos completos"..... Debido a la sequía, Almendralejo espera menos temporeros que en otras campañas. El año pasado llegaron entre 3.000 y 4.000 trabajadores y la escasez de agua actual ha provocado que NO se necesita tanta mano de obra..... Los presuntos autores del robo de las botellas de vino en Atrio, han pasado su primera noche en prisión. En la vista los acusados se acogieron a su derecho a no declarar. Sólo respondieron a las preguntas de su abogada.... El pasado miércoles dos personas atracaron la gasolinera de la estación de autobuses de Badajoz. El trabajador del establecimiento denunció los hechos esa misma noche en la comisaría de Badajoz. Desde entonces, la Policía busca a los culpables..... El conductor de un coche que se precipitó sobre otro en Casatejada, provocando un fallecido, pasa a disposición judicial. El accidente tuvo lugar el pasado 18 de junio, en la autovía EX A1 y, también provocó un herido grave, así como daños materiales de consideración en los dos vehículos implicados y en la vía..... La Guardia civil investiga en Casar de Cáceres a una mujer que denunció el robo de 200 euros de su cuenta bancaria en una sala de juegos de azar de la capital cacereña......... Accidente de tráfico en Azuaga. Un hombre de 45 años resulta herido grave tras salirse de la carretera la furgoneta que conducía en la carretera EX-111.... También en página de sucesos, ha muerto el hombre que sufrió graves quemaduras en el incendio de su vivienda en Villanueva de la Serena. La víctima, de 82 años, estaba ingresado en la Unidad de Quemdados del Hospital La Paz de Madrid, donde permanece hospitalizada su mujer........... Extremadura notifica 18 fallecidos por la covid en la última semana. En los hospitales de la región hay 97 personas ingresadas, ocho de ellas en UCI...... La Unión pide a la Junta que tenga en cuenta los resultados de las últimas elecciones al campo para la cesión de locales a las organizaciones agrarias. Las 6 oficinas del polígono Cepansa están cedidas a APAG Extremadura Asaja y UPA UCE durante 50 años.....Ya ha comenzado la campaña del tomate en Extremadura y las previsiones NO son buenas. Con la subida del precio de materias primas, los carburantes, y ahora, las restricciones de agua por la sequía, se está perjudicando, y mucho, a la producción..... La Torre de Lucía de Plasencia, epicentro del mejor folk internacional. Será del 18 al 20 de agosto con la celebración de la edición número 26 del Festival Internacional de Folk de Plasencia..... La Segunda Edición del Festival Flamenco de Guareña ya tiene fecha. Será el 2 y 3 de septiembre, en la Plaza de Abastos. Este año, el cantaor Francisco Escudero 'El Perrete' será el padrino del festival. ..... Los Secretos vuelven a Extremadura. Lo hacen con un concierto este viernes en la localidad cacereña de Garrovillas de Alconétar.