Un trabajador de la construcción está en la UCI tras sufrir un golpe de calor. Se trata de un hombre de entre 50 y 59 años del área de salud Llerena-Zafra. Los centros sanitarios extremeños han atendido durante la última semana a otras tres personas afectadas por lipotimias.... Los detenidos por el robo en el restaurante Atrio comparecen hoy en el juzgado de Cáceres. Hay mucha expectación por conocer el destino de las 45 botellas robadas, valoradas en 1,6 millones de euros. Los arrestados son una mujer mejicana de 28 años y un ciudadano rumano de 48. Las declaraciones están siendo a puerta cerrada..... La cara amable de la noticia es que uno de los dueños de Atrio, el sumiller José Polo, acaba de recibir el Gueridón de Oro de San Sebastián Gastronomika...... Falta de saldo, préstamos no autorizados, fondos de inversión vacíos o herencias de las que no queda ni rastro. Son sólo algunas de las irregularidades que los vecinos de Valle de la Serena han descubierto en sus cuentas. El banco Santander investiga presuntas irregularidades cometidas por su agente financiera en este pequeño municipio de la provincia de Badajoz...... La Guardia Civil detiene a un menor de edad por atracar a punta de pistola al encargado de una tienda de ultramarinos en Coria. El joven le amenazó al encargado con una escopeta de balines, y se llevó 1.800 euros. Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes...... El sindicato de enfermería SATSE lamenta que la cobertura de enfermeros este verano no supere el 35%. Una situación, dicen, que redunda en la atención a los pacientes y aumenta el estrés de los profesionales...... Como ya les hemos contado, los embalses de la cuenca del Guadiana están al 25% de su capacidad... Es la situación más crítica a nivel nacional de los últimos años. Ya se están tomando medidas para evitar el desabastecimiento de agua y la sequía..... En Badajoz, Confederación Hidrográfica del Guadiana ha entregado hoy al Seprona nuevos materiales especializados para el control y vigilancia de actividades en el entorno del río Guadiana. Se trata de un convenio de colaboración durante 4 años, prorrogables, para adaptase a la nueva legislación...... Julio ha sido "extremadamente cálido" en Extremadura. Lo destaca la Agencia Estatal de Metereología en su resumen climatológico. La temperatura media ha sido de 29,3 grados, 3,1 por encima de la media. También ha sido un mes "muy seco" en la región. Sólo ha llovido 0,1 litro por metro cuadrado..... Muchos establecimientos comienzan a sufrir la falta de hielo, hay desabastecimiento en tiendas y bares...... Los organismos públicos extremeños se preparan para la entrada en vigor de las medidas de ahorro energético. El Ayuntamiento de Badajoz dice que las acatará, aunque pide al Gobierno la misma ejemplaridad......... El Partido Popular ha celebrado esta mañana el primer encuentro con alcaldes, vecinos, portavoces y concejales de la región para hablar de infraestructuras, sobre todo, de las carreteras que verteberan el territorio. La formación reclama las vías ya proyectadas por el Partido Socialista, las autovías de Cáceres - Badajoz, Santa Amalia- Ciudad Real y Badajoz- Córdoba, además del tramo Zafra - Jerez de los Caballeros, con el que mira al país vecino en su nueva campaña..... Este viernes Llerena acogerá el Concurso Nacional de Corte Creativo de Paleta 'Hilario Robles'. Quinta edición de este certamen que rendirá homenaje al cortador Florencio Sanchidrián..... Este jueves comienza la edición numéro 36 del Festival de Teatro Clásico de Alcantara, que se prolongará hasta el domingo. Un certamen que este año apuesta por las comedias clásicas.

"Conquistadores" una producción extremeña de Proyecto Cultura, inaugura el certamen....... El sábado, la Volta a Portugal estará en Badajoz. De hecho, la segunda etapa saldrá desde Puerta Palma..... CAMELA abre hoy la Semana Grande de Malpartida de Cáceres.