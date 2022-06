15:43

Manifestación en Don Benito convocada por la plataforma "Siempre Don Benito". Participan 300 personas, según la policía local. Protestan por cómo se ha llevado a cabo el proceso de fusión de las dos ciudades. Aseguran que no les basta con la marcha atrás de los dos nombres propuestos por la comisión de expertos: Concordia y Mestas del Guadiana...... El presidente de la comisión de expertos Julio Carmona asegura que la decisión de los nombres fue difícil y que había muchos condicionantes. Admiten críticas, pero en ningún caso insultos ni amenazas como las que, aseguran, han sufrido estos días en Don Benito.... El Cub Senior celebra en Guadalupe la jornada 'Cohesión regional como motor de desarrollo y prosperidad'. En las jornadas participan profesores, periodistas, empresarios e historiadores.... La fábrica de baterías para coches eléctricos en Navalmoral de la Mata supondrá un hito económico para Extremadura, por la inversión millonaria que conlleva, 1.000 millones de euros, 3.000 empleos. No es tan grande como la anunciada en Sagunto pero su puesta en marcha será más rápida..... ADENEX entrega hoy en Monfragüe sus premios 2021. Los galardonados son El Centro de Recuperación de Fauna "Los Hornos", Ganaderas en Red, el educador ambiental Renato Álvarez y la Asociación para la Defensa del Patrimonio Valle de la Serena (ADEPA)......En Badajoz, la fiesta por la diversidad "Los Palomos" celebra hoy su día grande. La previsión es que asistan 30.000 personas. De la seguridad se encargarán 200 efectivos de Policía Local, Nacional, y Guardia Civil. Además, habrá 40 voluntarios de Cruz Roja y 15 de Protección Civil. Hay dos escenarios: uno en La Alcazaba y otro en Puerta Palmas.... En Mérida, segundo día de las jornadas nacionales de Sexología. Las organiza el Instituto Clínico Extremeño de Sexología, en el Centro Cultural Alcazaba..... También Mérida acoge este sábado su cuarto Zumbatón solidario. La cita se celebra en Ifeme. Entre las actividades programadas, hay zumba, talleres de baile, sorteos y paellada. La entrada cuesta 5 euros. Todo lo que se recaude irá a la Asociación Oncológica Extremeña... En Oliva de la Frontera, décimo-tercera Feria de la Dehesa. Durante todo el fin de semana habrá talleres medioambientales para niños, demostración de trilla con mula, charlas sobre el cultivo del pistacho, degustaciones gastronómicas, elaboración de pan en horno de piedra y ruta ciclista. También concierto de Mago de Oz.... En Plasencia, el Coro de la Universidad de Extremadura y la Orquesta Barroca de Badajoz ofrecen a las ocho y media de la tarde un concierto en la iglesia de San Nicolás. Interpretarán obras muy especiales, piezas que se salvaron del incendio que afectó a la cerería de la catedral en abril de 1835, que no se habían escuchado desde entonces. Es una de las actividades paralelas de la exposición Las Edades del Hombre.... Mientras, Siruela celebra este fin de semana su décimo-segunda feria agroganadera. Lo hace con un programa lleno de actividades relacionadas con el mundo del ganado ovino. Este domingo hay una subasta de ganado en la que participará la Diputación de Badajoz, que aporta 44 cabezas de ovino de la finca la Cocosa. Pero en la programación hay mucho más.... En Madrigal de la Vera, Manantial Folk y Berezo presentan "Vivencias", un espectáculo innovador que integra música, danza e imágenes. El concierto tednrá lugar a las diez de la noche en la plaza del ayuntamiento.... Robe niesta comienza hoy en Cáceres su gira 'Ahora es cuando'. El concierto tendrá lugar a las diez de la noche en el recinto hípico de Cáceres. Lo hará acompañado por su banda, con la que presenta su último disco en solitario 'Mayéutica' y que incluye alrededor de cuarenta conciertos.