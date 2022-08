25:02

Después de un mes de julio en el que hemos batido todos los récords de temperaturas, espérabamos que agosto nos diera una tregua, pero no. Hoy hemos vuelto a levantarnos con el mapa de Extremadura teñido de morado. 43 de máxima se esperan hoy en la provincia de Badajoz, 41 en la de Cáceres. Y las mínimas no se quedan atrás, hasta 23 grados en algunas zonas. El 112 ha activado la alerta naranja prácticamente en toda la región.... Un calor que, como decimos está afectando, y mucho, a los extremeños. Calor que hace muy difícil dormir por las noches y sobrellevar los días. En la calle la gente asegura que está agotada y harta.... Según AEMET Extremadura, agosto arranca con alerta por calor, pero nada comparable con la ola de julio, un mes que ha batido récords de altas temperaturas en la región...... El Plan Infoex da por estabilizados los incendios que este fin de semana han afectado a Garganta la Olla y Aldeanueva de la Vera. En total, el Plan de Lucha contra los incendios ha intervenido durante la última semana en 59 incidentes en Extremadura.... Para prevenir los grandes incendios forestales que están ocurriendo este verano, la Asociación de Empresas Forestales de Extremadura-AEFOR- apuesta por recuperar los usos tradicionales del mundo rural. Para ello proponen eliminar el combustible forestal de los montes mediante un aprovechamiento agrícola y ganadero.... Los expertos recomiendan tener mucho cuidado con el sol. Esto vale para todos, pero sobre todo para mayores, niños pequeños... y también para los pacientes con vitíligo, una enfermedad de la piel no contagiosa que en Extremadura afecta a miles de personas. Aunque no provoca ninguna dolencia, puede llegar a afectar el estado de ánimo..... Muchos pueblos pequeños de la región sufren la falta de servicios médicos. Eso significa que, ante una urgencia, tienen que desplazarse a otras poblaciones. Es el caso de los vecinos de la comarca de Valencia de Alcántara....... Hablamos ahora de la viruela del mono. El consejero de Sanidad aboga por "extremar la detección" de todos los infectados, tras la muerte de dos personas la pasada semana en España........ Un estudio de CICYTEX para mejorar la conservación de la leche materna consigue el tercer premio en un Concurso Internacional de jóvenes investigadores. El estudio lo ha liderado un joven de 29 años natural de Burguillos del Cerro. Se llama Javier Rocha Pimienta y es investigador del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura.... La Junta de Extremadura insta a ejecutar la sentencia favorable sobre el cava para la replantación de viñedos en nuestra región... Con ello, podrían aumentar en 300 las hectáreas inscritas en la Denominación de Origen Cava en la región, que pasaría a unas 2.000 hectáreas en total.... En la economía, el día nos deja varios datos destacados. El primero tiene que ver con el PIB. El Producto Interior Bruto extremeño ha crecido un 4,1 % en el segundo trimestre, en relación al mismo periodo del pasado año. Lo dice la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El dato, aunque positivo, queda lejos del 6,3% de subida de la media nacional. El segundo dato económico tiene que ver con la construcción. La licitación pública cae un 57,7% en el primer semestre en Extremadura, hasta los los 210 millones de euros. Lo refleja SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras........ Uno de los sectores más golpeados por la subida del precio de los carburantes es de las autoescuelas... Para muchas empieza a ser insostenible mantener los precios.... Hoy comienza la edición número 25 del Festival Internacional de Guitarra "Ciudad de Coria".