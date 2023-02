03:02

Nina no ha tenido un cáncer sino tres. El primero con 29 años en el cuello del útero. El segundo en la mama derecha. Y el tercero en la mama izquierda con metástasis en el hígado. Se refiere a la enfermedad como 'mi único enemigo' al que ha tenido que enfrentarse durante 16 largos años. 'Yo siempre digo que tengo cáncer, pero que el cáncer no me tiene a mí. Por lo menos fácil no se lo voy a poner'.