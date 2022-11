14:55

Los problemas en Ondara continúan. El día 4 finaliza el ERTE y todavía no tiene la licencia de la Agencia del Medicamento. Diversas asociaciones han interpuesto recurso de alzada ante la instalación de una explotación porcina de cerca de 5.000 cabezas en Peroniel del Campo. El presupuesto del ayuntamiento de la capital se incrementará sustancialmente ante la gestión de los fondos europeos. Los comercios se unen al Black Friday desde el próximo día 25 aunque en líneas generales no es de su agrado. On your behalf’, una producción de Reino Unido dirigida por la española Ana García Rico, se ha alzado con el premio al Mejor cortos en el certamen internacional de Cortometrajes "Ciudad de Soria". Empate a tres del Numancia ante el Sabadell con Iñaki Bea en el banquillol. Victoria del Río Duero de voleibol que se mantiene tercero y del Balonmano Soria.