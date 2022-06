Castilla y León Informativos Informativo Soria 8:45 - 20/06/22 15:01 Patronal y sindicatos inician la negociación en Fico Mirrors de cara a un nuevo ERTE. La plataforma para la reapertura de la farmacia de Villar del Río mantiene su propuesta para contar con oficina. Concurso de jóvenes emprendedores en el centro de La Merced como herramienta para hacer realidad las ideas y proyectos de los alumnos. Unas 80 personas fueron atendidas en el puesto de la Cruz Roja en La Compra. Cuatro de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital. Ninguno por cornada. Desde la tarde del viernes Soria cuenta con un nuevo tramo de autovía. El próximo año se abrirá el comprendido entre El Burgo y San Esteban según confirmó la Ministra. El Abejar celebró el sábado su ascenso a regional preferente y el Numancia inicia la campaña de abonados.

