Ante las criticas de los sindicatos de enseñanza sobre las plantillas para el próximo curso, la consejera de educación aclara que no se van a reducir plazas. 3.900 estudiantes sorianos se han beneficiado del programa Releo Plus, de contar con libros de texto gratuitos. En el año 2.024 el 100 % de los municipios de la provincia de Soria contará con banda ancha y el 95 % del territorio. Unas 300 empresas se han interesado por las ayudas que desde el uno de enero están vigentes para el funcionamiento de las empresas en una jornada informativa organizada por las patronales de Soria, Cuenca y Teruel. FITUR se inaugura a las once de la mañana. El escaparate internacional del turismo en el que estará presente la provincia.