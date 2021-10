15:06

Segundo día con menos restricciones en la hostelería... hemos estado con hosteleros y clientes enseguida escuchamos sus reacciones a esta nueva etapa de la desescalada. En los datos sanitarios, la quinta ola sigue a la baja con 4 contagios... y sin cambios en el hospital: 3 pacientes, dos en UCI y uno en planta. El presidente de la diputación arrancó a la consejera de Sanidad un compromiso para garantizar un servicio telefónico de calidad para pedir cita con el médico... las nuevas tecnologías no pueden ser la única vía en una provincia con mucha población mayor y poca conectividad. La institución provincial vuelve a enfrentarse a un caso dificil con la adjudicación de obras. Empresas que llegan de fuera, subcontratan aquí, cobran dinero público y no pagan... y además dejan los trabajos a medias provocando incomodidades. Cinco asociaciones por la naturaleza, el patrimonio y la cultura solicitan al ayuntamiento de la capital un informe externo sobre las posibilidades para frenar la construcción en el Cerro de los Moros sin indemnizar. El Burgo celebra pleno extraordinario a esta hora con un asunto sobre la mesa. El PSOE pide que se retiren las atribuciones al concejal ex-popular y ahora no adscrito Luis Cuesta por supuestamente incumplir la ley antitrasfuguismo. El IPC interanual de agosto en Soria marca una subida de precios del 3,8 por ciento, por encima de las medias regional y nacional. Cesefor lidera un nuevo proyecto LIFE europeo sobre el roble rebollo... comenzará en la comarca de El Valle y buscará aprovechar una masa forestal que ha crecido en las últimas décadas. En deportes, octubre acogerá los cuartos de final de la copa diputación de fútbol... y el Cañada Real Sporting Club recupera el volei femenino senior.