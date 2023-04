05:12

El convenio de la hostelería en la provincia de León, es el único pendiente de negociación. En el resto ya se han conseguido acuerdos, aunque muchos de ellos no son efectivos porque no se han publicado. Esos acuerdos, según CC.OO., no obedecen a la realidad de la situación inflacionista. Los trabajadores pierden poder adquisitivo por la "codicia" de la patronal, según el sindicato que pone en valor los beneficios de la reforma laboral en la provincia, con una reduccion del 27% de la temporalidad.

UGT, CSIF y CCOO, convocan huelga en la sanidad de la comunidad, para los días 10 y 17 de mayo.

Ciudadanos aspira a ser decisivo a la hora de forma gobierno en el Ayuntamiento de León, mientras que Alantre-Verdes Equo apuesta por democratizar el ayuntamiento y hacer una gestión más participativa.

El consejo de gobierno ha autorizado la inversión de 14,7 millones de euros para la modernización de los regadíos en Llamas de la Ribera. Son 878 hectareas afectadas.

Espacio Vías de León es el escenario, hoy y mañana, del 808 FEST, un festival de musica urbana donde no faltarán tambien las exhibiciones de baile y skate.