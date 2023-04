05:02

El presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, templa los ánimos tras lo ocurrido con la candidatura a la alcaldía de León y lo normaliza como una situación propia de la elaboración de las listas, donde puede haber distintos intereses y sensibilidades. Lo ha dicho en Ponferrada.

Mientras tanto, su candidata en León, Margarita Torre, acudía, junto a los numeros dos y tres de la lista popular, a oficilizar la propuesta ante la junta electoral provincial.

También ha aprovechado el primer día habilitado, el candidato del PSOE a la alcaldía de León, José Antonio Díez. Ahora el trabajo se centra en la elaboración del programa, que no distará mucho del desarrollado estos últimos cuatro años. Reitera que debe gobernar la lista más votada.

UPL aspira a gobernar la ciudad de León. En la presentación de su candidatura, el cabeza de lista, Eduardo López Sendino, recuerda que les basta con revalidar los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas del año pasado.

Preocupación en el campo ante la sequía. Si en las próximas semanas no llueve, los agricultores dan por pedidos los cultivos de secano. Solo podrían salvarse algunos cultivos de regadio. Lo ha dicho Matías Llorente, presidente de la comunidad de regantes de la margen Izquierda de Porma.

Los vecinos de Prada de la Sierra recurrirán, ante el Tribunal Supremo, para que esta localidad, a los pies del Teleno, vuelva a ser reconocida como junta vecinal.

El choque entre un turismo y un tren Feve en Yugueros ha mantenido cortada la vía entre La Vecilla y Cistierna durante una hora, esta mañana. No se han registrado heridos.