15:01

El episodio de nevadas tiende a remitir aunque se mantiene la pre-emergencia en toda la franja montañosa cantábrica, donde ha seguido nevando esta noche y donde se centran los mayores problemas en la red viaria con varios puertos secundarios cerrados. Ayer más de 3.000 niños no pudieron acudir a los centros educativos. En la red principal ha mejorado la situación en la Autopista del Huerna y en la Autovia del Noroeste pero sigue el tránsito prohibido a camiones en la nacional 625, en el puerto del Pontón, y en la 621 en San Glorio, cerrado al tráfico. Ahora lo que preocupa es el deshielo por la previsión de lluvia y subida de temperaturas. Hay además riesgo de aludes en Picos de Europa.

Nael Blanco es el candidato de Podemos a la alcaldía de León mientras que Izquierda Unida confía la candidatura de Ponferrada a Javier Arias. Estas dos formaciones de izquierda no descartan una lista conjunta en ambos municipios.

El PP confirmaba ayer a Noelia Álvarez y Manuel García como candidatos en San Andres del Rabanedo y Villaquilambre, respectivamente.

Comisiones Obreras no asistirá a la negociación de la plantilla jurídica docente de los centros públicos, prevista para este jueves, por el ninguneo y el desprecio de la Junta a la que acusan de crear y quitar plazas con criterios que priman el bilingüismo y abandonan la diversidad.

Las oposiciones para la incorporación de nuevos efectivos a la policía local de León acumulan un nuevo retraso.

León presenta en Fitur el reconocimiento de sus montañas como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.

Comienza la vigésima edición del Ciclo de Músicas Históricas de León. Hoy concierto en el Auditorio de la formación "Tiento Nuovo" dirigido por el clavecinista Ignacio Prego y con el violonchelista británico Steven Isserlis.