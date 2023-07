11:44

Un hombre de 55 años falleció, ayer, en un accidente ocurrido en un camino agrícola no asfaltado, en Carrizo de la Ribera. El coche que conducía se salió del camino y quedó volcado en una acequia de riego con poca agua pero inaccesible.

Pendiente de sentencia la vista oral que ha sentado en el banquillo a Incibe por una presunta vulneración del derecho de libertad sindical, según denunció CSIF. El sindicato reclama, además, que se constituya la comisión paritaria para negociar las condiciones laborales de los más de 150 trabajadores como salarios, guardias o antigüedad.

El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Vox respecto a los resultados electorales del 28 de mayo, en el municipio de León.

Olegario Ramón ya es el nuevo presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. En sus primeras palabras dice que es momento de reformar la Ley de la Comarca para convertir a la administración en un interlocutor válido con el resto de instituciones.

La Junta ha concedido la autorización previa para la instalación de la macroplanta fotovoltaica "COMPAS II" en el municipio de Toral de los Vados, pero cuya líneas de evacuación afectarán a otros ocho municipios más atravesando zonas de viñedo.

África Mesa Rubio, autora de “Migraciones”, gana el X Premio de Novela Corta “Fundación MonteLeón”.

El Ademar no sube los precios de los abonos. Oscilarán entre los 63 y los 227 euros. La nueva camiseta del Ademar rinde homenaje a todos los ayuntamientos de la provincia.

Comienza en León el ciclo Danza A-Escena y en Santa Marina del Rey se celebra la Feria del Ajo.