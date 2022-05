14:59

Matias Llorente se mantiene en el gobierno de la Diputación de León, al menos hasta que la ejecutiva y cargos de UGAL-UPA decidan qué hacer. Insiste en que no está afiliado y la ruptura del pacto es un asunto entre UPL y PSOE. La UPL ha pedido a Matias Llorente que, si no se pasa a la oposición, entregue su acta al partido.

Un convenio entre el Ayuntamiento y el Adif permite a León ganar para la ciudadanía espacios de aparcamiento y paseos, tanto en la zona de la estación de alta velocidad como en la trama urbana de la línea de FEVE, cuyas obras de urbanizaciñon comenzarán en un mes.

El Ayuntamiento de Ponferrada y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT han alcanzado un principio de acuerdo para la firma de la nueva Relación de Puestos de Trabajo.

Once fallecidos por coronavirus desde el pasado viernes y 703 nuevos positivos. Hay presión hospitalaria con 191 ingresados en planta (19 mas que el viernes) y 8 en las unidades de críticos.

El Sindicato de Enfermería critica el escaso número de contratos, solo 34 para 260 enfermeras, que Sacyl hará en la atención primaria del Área de Salud de León, para cubrir las sustituciones de las vacaciones de verano.

Del 30 de junio al 3 de julio se celebrará la Noche Templaria de Ponferrada. Las actividades se extenderán por varios puntos de la ciudad.

León abre, este viernes, su 44 Feria del Libro con 21 casetas. Julia Navarro, Martin Casariego o Luis Mateo Díez serán algunos de los autores presentes.