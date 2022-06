Castilla y León Informativos Informativo León 13:55 - 17/06/2022 05:03 La ministra de Transportes visitará, esta tarde, el doble derrumbe en el viaducto del Castro, en la A-6, a la altura de Vega de Valcarce. Raquel Sánchez ha pedido disculpas a los afectados y asegura que los técnicos están valorando cual es la mejor solución, que pasa por garantizar la seguridad vial.

Comisiones Obreras pide que se reduzca el tiempo de la jornada complementaria en sanidad, las conocidas como guardias, sin que se toque el sueldo de los profesionales. En León son unos 2.000 afectados.

Asaja calcula que este verano se recogerán 325.000 toneladas de cereal, un 31% menos que la pasada campaña.

Aumenta el número de fallecidos, en los hospitales leoneses, a causa del coronavirus. Desde el martes se han registrado 7 defunciones. Leve repunte también de los positivos, con 392 casos nuevos.

La Diputación duplica el presupuesto destinado a apoyar el acceso de los jóvenes del medio rural a la vivienda. Este año destina 300.000 euros.

Dos hombres de 35 y 36 años han sido detenidos, tras una persecución por las calles de León, en un vehículo en el que transportaban droga.

La Guardia Civil entrega un reconocimiento al personal del refugio Collado Jermoso, ubicado en la vertiente leonesa de los Picos de Europa. Más opciones

