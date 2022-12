14:59

Jornada intensa la que vivirán hoy, en la Universidad de León, Sara García y Pablo Álvarez, los dos leoneses seleccionados por la Agencia Espacial Europea.

Los precios se han moderado en nuestro país el mes pasado pero, en León, siguen la tendencia al alza y mantienen a la provincia como una de las más inflacionistas. En el último año, el IPC ha subido un 8´9%. Lo más caro es la cesta de la compra.

La seguridad ciudadana de la Comunidad está en peligro por la escasa plantilla de guardias civiles. Es la denuncia de JUCIL. La Asociacion Profesional que agrupa a los agentes de la benemérita, asegura que en Castilla y León faltan más de 700 efectivos.

Un total de 9 agentes de Policía Local de Ponferrada han tomado posesión de sus cargos.

La Junta desbloquea, parcialmente, el desmontaje de la central térmica Compostilla II, al estimar parte del recurso de alzada presentado por Endesa a la paralizacion de los trabajos tras el inicio del expediente para declarar la instalacion como bien de interes cultural.

El grupo Inditex ha confirmado que cerrará, en enero, las tiendas de Massimo Dutti y Oysho que tiene ubicadas en el centro comercial El Rosal de Ponferrada. Tienen 15 empleados.

Enfermos de Ela (esclerosis lateral amiotrófica) cargan contra la Junta por no incluir en los presupuestos una ayuda directa que les permita hacer frente a los enormes gastos que conlleva la enfermedad, como sí han hecho en Galicia. La recaudación de la San Silvestre de León irá a la asociación autonómica de esta ernfermedad.

El partido del centenario entre la Ponferradina y el Atlético de Madrid se saldó, anoche, con una victoria del equipo madrileño por dos goles a cuatro.

La banda sueca "Children of the sun" actua hoy en el Gran Café de León.