León busca alternativas al cierre de las centrales térmicas como la de La Robla. El hidrógeno renovable es ahora la esperanza. Ya hay un proyecto sobre la mesa que se ha presentado hoy en la localidad, por parte de la secretaria de Estado de Energía.

En el juicio por el accidente de la Hullera Vasco Leonesa, el ingeniero técnico Jairo Gómez, ha dicho que si el trabajo no se hubiese podido realizar en la explotación debería haber sido la dirección de la empresa o la autoridad minera quienes tendrían que haberla clausurado. Las normas se cumplían y el accidente fue inevitable. Declara también el vigilante de primera Carlos Conejo quien ha relatado cómo, el dia del accidente, entró en la mina y sacó a varias personas poniendo incluso en peligro su propia vida.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de León consideran que el informe que el alcalde les ha remitido sobre las gestiones comerciales realizadas en el viaje a Catar con su mujer, no son concluyentes y no aclaran qué es lo que realmente hizo. Por eso han pedido por escrito más datos.

El teléfono de ayuda 017, que gestiona el INCIBE de León, atendió más de 67.000 consultas sobre ciberseguridad, en 2022.