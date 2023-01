15:02

El alcalde de León, José Antonio Díez, muestra su respeto a la candidata del PP a la alcaldía, Margarita Torres, aunque no la considera adecuada para hablar de la gestión de un mandato en el que ha estado ausente y no ha ejercido su trabajo de oposición.

La plataforma "Por un Instituto en Villaquilambre" denuncia que el 20% del alumnado del municipio no tendrá plaza en el futuro centro. Será insuficiente para atender las necesidades de escolarización en la ESO.

La línea de evacuación de alta tensión de varios parques eólicos no atravesará fincas de los nuevos regadíos de Payuelos. El trazado será soterrado.

Deportes.La Cultural cuenta con un centenar de patrocinadores. Suponen el 20% del presupuesto del club. A ellos están dedicados, este mes, los actos del centenario.

Cuatro murales leoneses optan a convertirse en el mejor del mundo. Han pasado a la final del concurso que elige a los más destacados grafitis de arte urbano.

El conjunto artístico de azulejos de la fuente y ocho bancos diseñados por el taller de Daniel Zuloaga, ya luce restaurado en el jardín de la residencia de mayores "virgen del camino" de León.