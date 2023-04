05:04

Con el inicio de la campaña de la renta, Ciudadanos reclama la deflactación del impuesto de la renta (IRPF) para ayudar, a las clases medias y a las familias, a soportar la pérdida de poder adquisitivo.

USE Bierzo no presentará candidatos a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Así lo han decidido en una asamblea extraordinaria en la que Samuel Folgueral, actual portavoz en el Ayuntamiento de Ponferrada y en el Consejo Comarcal del Bierzo, comunicó su intención de no presentarse.

El 60% de las mujeres que abortan en León lo hace en clínicas privadas, por falta de alternativas en la sanidad pública. El movimiento feminista leonés acudirá el sábado a Valladolid a la manifestación en defensa de un aborto seguro, libre y gratuito.

Hoy es el día mundial del párkinson, en León, familiares y enfermos piden invertir en investigación y romper estereotipos. En nuestra provincia están diagnosticadas unas 3.000 personas.

Tres vehículos han sido calcinados, esta madrugada, en la calle Gil villasinta de la capital leonesa.

La UPL exige que el Transcantábrico vuelva a circular por la provincia leonesa.

Abanca Ademar se enfrentará, en los cuartos de final de la Copa del Rey de Balonmano, al Civitas Guadalajara. Este año el torneo copero se disputará en Santander, del 5 al 7 de mayo.